اختراق شبكة Mixin يستنزف 200 مليون دولار من أصول الشبكة الرئيسة

تام شمس - الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:45 مساءً - خسرت شبكةُ النظير إلى النظير اللامركزية، (Mixin Network)، نحو 200 مليون دولار في اختراقٍ ينطوي على اختراق قاعدة بيانات مزوِّد خدمةٍ سحابيةٍ تابع لجهة خارجية.

في 25 سبتمبر، أكَّدت (Mixin Network) أنَّ الاختراق الذي وقعَ في 23 سبتمبر استنزف نحو 200 مليون دولار من الأصول المشفَّرة من شبكتها الرئيسة، حيث جاء التعليقُ الفوريُّ لجميع خِدمات الإيداع والسَّحب على شبكة (Mixin) بعد الكشف عن الاختراق.

ومن ناحيتها، عيَّنت شبكة ميكسين (Mixin) محقِّقَ البلوكتشين "سلو ميست" (SlowMist)، بالإضافة إلى "غوغل" (Google)، للمساعدة في التحقيق في الاختراق، في حين يحاول فريقُ ميكسين التعافي. في وقتِ الاختراق، كان لدى ميكسين 94.48 مليون دولار من عملات الإيثيريوم (ETH)، و23.55 مليون دولار من عملات داي (DAI) و23.3 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)، وفقاً لتحقيقٍ منفصل أجرته "بيك شيلد" (PeckShield)، حيث بلغ إجمالي محفظة الشبكة 141.32 مليون دولار.

محفظة شبكة Mixin بقيمة 141.32 مليون دولار. المصدر: PeckShield

ستستأنف عمليات الإيداع والسحب على شبكة (Mixin) "بمجرَّد تحديد الثغرات وإصلاحها"، ولكن لم يُعلن عن خطط استرداد الأصول المفقودة للمستخدمين على الفور.

وفي حين وُعِد المستخدمون في البداية بأن يشرح مؤسس شبكة ميكسين، فنغ شياو دونغ، هذا الحادث في بثٍّ مباشر بلغة الماندرين في الساعة 1:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي (1:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ) في 25 سبتمبر، لم تتوافر روابطُ البث المباشر على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية مثل X (تويتر سابقاً) أو الموقع الرسمي للشركة mixin.network.

كما لم تستجب شبكة (Mixin) لطلب كوينتيليغراف للتعليق في وقت كتابة هذا التقرير.

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ومن ناحية أُخرى، تعرَّض المؤسِّس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، مؤخَّراً لاختراقِ ملفه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي (X).

فيتاليك بوتيرين يؤكِّد كيفية وصول المخترقين إلى حسابه على منصة إكس. المصدر: Warpcast

أكَّد بوتيرين أنَّه وقع ضحيةً لهجوم مبادلة بطاقة الاتصال (SIM Swap Attack) بعد أن "هندسَ شخصٌ ما حساب T-mobile اجتماعياً بنفسه للاستيلاء على رقم هاتفي". والجدير بالذكر أنَّ هجمات مبادلة شريحة الاتصال تهدف إلى التحكُّم في رقم الهاتف المحمول للضحية واستخدام المصادقة الثنائية (2FA) للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البنوك وحسابات العملات المشفرة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره