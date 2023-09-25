تشيلي تعكس المشهد الرقمي المزدهر في أمريكا الجنوبية بتبنيها المُتزايد لمشروع “Worldcoin”

تام شمس - الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:45 مساءً - أثبتت تشيلي مؤخراً مكانتها الراسخة على خارطة الدول الداعمة للعملات المشفرة، وفقاً للتقرير الصادر عن شركة "وورلد كوين"، إذ صرحت الشركة في الرابع والعشرين من سبتمبر، بأن أكثر من 200 ألف قاطنٍ في تشيلي _ أي أكثر من 1 ٪ من السكان - قام بتأكيد هويته الرقمية الخاصة بالمشروع منذ إطلاقه للمرة الأولى في يوليو.

شهدت عملة "وورلد كوين" المُشفرة، والتي تشتهر ببروتوكولها الفريد من نوعه، تزيداً سريعاً في عدد الطلبات المُقدمة لدخول المشروع من خلال الحصول على الهوية الرقمية "WorldID"، مما اضطر مؤسسي مشروع "Tools for Humanity (TFH)" التابع لـ"وورلدكوين" إلى افتتاح مركزين اضافيين للعمليات في "Vina del Mar" و"Concepcion" في محاولةٍ منهم لتلبية الطلب المتزايد.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الشركة على موقعها الرسمي، يتناسب عدد الطلبات الهائل للحصول على الهوية الرقمية، مع التقبّل الفردي والتنظيمي الذي شهدته تشيلي مؤخراً تجاه العملات المشفرة.

من جانبه صرح "أليكس بلانيا"، الرئيس التنفيذي لمشروع (TFH) والمؤسس المشارك لمشروع "وورلد كوين"، بإن فهم السكان العميق لأساسيات العملات المشفرة والمشهد التكنولوجي المتقدم في البلاد، هما العاملان الرئيسيان خلف التزايد السريع في طلبات الحصول على الهوية الرقمية.

بالرغم من التبني الواسع للعملات المشفرة الذي تشهده تشيلي، إلا أن البنك المركزي التشيلي أعلن مؤخراً أن العملات المشفرة ليست بديلاً للعملة والوطنية، ولا تُعد عملة أجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي التشيلي، في مايو من العام الماضي، عن تأجيل خطط طرح عملةٍ رقميةٍ مركزية (CBDC) حتى نهاية عام 2022، مشيراً إلى الحاجة لإجراء المزيد من البحوث قبل طرحها.

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يعكس التبني المتزايد في تشيلي للعملات المشفرة، بما في ذلك "وورلد كوين"، المشهد الرقمي المُزدهر في أمريكا الجنوبية.

ففي أواخر أغسطس، أعلن مُصدر العملات المشفرة "سيركل" عن طرح العملة المُستقرة (USDC) على منصة المدفوعات الأشهر في أمريكا اللاتينية، "Mercado Pago".

وفي سياقٍ مُشابه، في أواخر حزيران من عام 2023، أعلنت البورصة العالمية "Bitfinex" عن إطلاق منصة التداول المبنية على نهج الند للند في السلفادور وتشيلي، وذلك بعد حصولها على التراخيص اللازمة ودخولها في عددٍ من الشراكات.