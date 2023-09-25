العملات المشفرة تشهد تدفقات خارجة للأسبوع السادس على التوالي، وريبل وسولانا تكتسبان ثقة المستثمرين: تقرير

تام شمس - الاثنين 25 سبتمبر 2023 05:52 مساءً - سجَّلت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة الأسبوعَ السادس على التوالي من التدفقات الخارجة للأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر. فوفقاً لبياناتٍ من (CoinShares)، بلغت تدفُّقات الأصول الرقمية الخارجة من منتجات الاستثمار في العملات المشفرة 9 ملايين دولار الأسبوع الماضي.

التدفقات الأسبوعية للأصول المشفرة. المصدر: CoinShares

سجَّلت البيتكوين (BTC) الأسبوعَ الثالث على التوالي من التدفُّقات الخارجة، حيث وصلت التدفُّقات إلى 6 ملايين دولار في الأسبوع الماضي. إذ شهدت مراكز بيع البيتكوين تدفقات خارجة بقيمة 2.8 مليون دولار. فيما سجَّلت الإيثيريوم (ETH) أسبوعَها السادس على التوالي من التدفُّقات الخارجة، مع خروج 2.2 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، شهدت العملات البديلة مثل ريبل (XRP) وسولانا (SOL) تدفقات واردة بلغت 0.66 مليون دولار و0.31 مليون دولار على التوالي. إلى جانب ذلك، ذكر التقرير أنَّ المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بمجال العملات البديلة، مع استمرار التدفقات إلى ريبل وسولانا.

كما كشف التقرير عن تبايُنٍ في المشاعر بين المتداولين في أوروبا والولايات المتحدة بناءً على الأنشطة الإقليمية. إذ حصلت منتجاتُ الاستثمار في العملات المشفرة الأوروبية على 16 مليون دولار من التدفقات الداخلة، في حين أنَّ المنتجات الأمريكية شهدت 14 مليون دولار من التدفقات الخارجة.

يعزى الاختلافُ الإقليميُّ إلى عدم اليقين بشأن لوائح العملات المشفَّرة والإجراءات الأخيرة التي اتَّخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضدَّ شركات العملات المشفرة.

ومن جانب آخر، كشف التقريرُ عن انخفاض أحجام التداول الأسبوعية إلى ما دون 820 مليون دولار — أي أقلُّ بكثير من المتوسِّط البالغ 1.16 مليار دولار في عام 2023.

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يعكس تقريرُ تدفقات سوق الأصول الرقمية الأخير من (CoinShares) معنويات السوق الحالية مع الضغط الهبوطي على السوق. علماً بأنَّ سعر البيتكوين حالياً عالقٌ تحت مستوى المقاومة الرئيس البالغ 27,000 دولار، وظلَّ خاملاً في الغالب منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بعدم رفع أسعار الفائدة لهذا الربع. في الوقت نفسه، فإنَّ تأخير دفع تعويضات دائني (MT. Gox) أدَّى أيضاً دوراً حاسماً في حركة السعر الأسبوع الماضي، لكن البيتكوين (BTC) ظلَّت في الغالب غير متأثرة بأحداث السوق الرئيسة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره