بينانس تشكل شراكة مع المجموعة المالية MUFG في اليابان لإطلاق عملات رقمية مستقرة

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على الرغم من التحديات التنظيمية التي تواجهها بينانس عالميا، فإن توسعها في الأسواق الآسيوية مستمر.
تتوجه بينانس الآن نحو إطلاق عملات مستقرة تستند لعملات ورقية تقليدية مثل الدولار واليورو والين بحلول 2024 في اليابان، بالتعاون مع فرع مجموعة Mitsubishi UFJ المالية.
أعرب “تاكيشي تشينو” من MUFG عن حماس الشركتين لهذا الإصدار المشترك.
بعد موافقة اليابان في يونيو على إصدار عملات مستقرة، بدأت شركات كـ Orix Corp في التوجه نحو هذه الفرصة.
كما تسعى MUFG لاستخدام منصتها Progmat لتطوير عملات مستقرة ترتبط بالعملات الأجنبية.
تشير التقديرات إلى أن السوق الياباني للعملات المستقرة قد يصل إلى 34 مليار دولار، ممثلة حوالي ربع السوق العالمي.
لكن قبل المضي قدما، يتعين على بينانس الحصول على التراخيص المناسبة في اليابان.
على الجانب الآخر، ورغم التحديات التنظيمية في دول كالولايات المتحدة وأستراليا، تواصل بينانس تعزيز وجودها العالمي.
حيث أعادت بينانس مؤخرا تشغيل نشاطها في بلجيكا، وردا على الأخبار حول إزالتها للعملات المستقرة من السوق الأوروبية، أكد مديرها التنفيذي “Changpeng Zhao” التزامه بإطلاق عملات رقمية مستقرة متوافقة في أوروبا.
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