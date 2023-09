توكن أوبتيميزم "OP" ينخفض بنسبة 10٪ قبل أسبوع من فتح توكنات بقيمة 30 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:56 مساءً - يتصدَّر سعرُ توكن OP الأصلي الخاص بشركة (Optimism) الخسائرَ بين أفضل 50 عملة مشفَّرة، حيث انخفضَ بنسبة 10٪ خلال الأسبوع قبل فتح توكنات بقيمة 30 مليون دولار.

وفقاً لبيانات من منصة (TokenUnlocks)، من المقرَّر فتح 24.16 مليون توكن OP، والتي تمثل نحو 3٪ من العرض المتداول، في 30 سبتمبر.

بالأسعار الحالية، ستشهد عملية الفتح وصولَ ما يزيد قليلاً عن 30 مليون دولار من توكنات OP إلى السوق، مع تخصيص 15.49 مليون دولار للمساهمين الأساسيين و14.26 مليون دولار للمستثمرين.

تمثِّل أحداث فتح التوكنات جزءاً أساسياً من العديد من مشروعات العملات المشفرة الرئيسة، حيث تختار العديد من الفرق إصدارَ التوكنات تدريجياً إلى السوق بدلاً من إطلاقها جميعاً في وقت واحد. ومع ذلك، عادةً ما ينظر المستثمرون إلى أحداث الفتح على أنَّها من المحتمل أن تضغط على الأسعار عندما يصبح المعروض الجديد من التوكنات متاحاً للبيع.

يتداول سعر عملة OP حالياً بثبات خلال اليوم عند 1.26 دولاراً بعد أن شهد ارتفاعاً قصيراً بنسبة 3٪ في الساعات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات الأسعار من (CoinGecko).

في الأسبوع الماضي، في 21 سبتمبر، كشفت (Optimism) أنَّها ستبيع ما قيمته 160 مليون دولار من توكنات OP إلى بائعين من القطاع الخاص كجزء من عملية بيع مخطط لها.

وفي 19 سبتمبر،

Today Optimism is announcing OP Airdrop #3.



19M OP allocated to over 31k unique addresses to reward positive-sum governance participation in the Collective.



Read on for details on eligibility criteria and allocations.