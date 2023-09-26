المستثمرون المؤسَّسيون يدفعون اعتماد العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 05:54 مساءً - تُظهر بياناتٌ من شركة تحليلات البلوكتشين، "تشيناليسيس" (Chainalysis)، أنَّ المستثمرين المؤسَّسيِّين يقودون اعتمادَ العملات المشفَّرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثِّلون 67٪ من إجمالي المعاملات في البلاد بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

في جميع قطَّاعات المستثمرين، كشفت نتائجُ تقرير شركة أبحاث البلوكتشين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنشور في 26 سبتمبر أنَّ الاستثمارات المؤسَّسية زادت قيمتها عن مليون دولار. تلي هذا الرقمَ معاملاتٌ بقيمة 10000 دولار إلى مليون دولار من المستثمرين المحترفين ونحو 10000 دولار من مستثمري التجزئة.

ومن جهتها، أفادت كيم غراور، مديرة الأبحاث في تشيناليسيس، بأنَّ نتائج التقرير تشير إلى اهتمام بين المنظمات والأفراد الأثرياء بإضافة العملة المشفرة لتنويع محافظهم الاستثمارية، كما أضافت غراور:

"تعدُّ هذه الثقة في السوق تأكيداً على الجهود التي تبذلها قيادة البلاد لتقديم وضوح تنظيمي جدير بالثناء وترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي للعملات المشفرة."

تتطلَّع دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة أبو ظبي ودبي، إلى جعل نفسِها مركزاً للابتكار، واحتضان التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك البلوكتشين والعملات المشفرة والويب 3. فقد أطلقت عاصمة البلاد إطاراً تنظيمياً للأصول المشفَّرة في عام 2018، لتصبح من أوائل الولايات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تفعل ذلك.

في عام 2022، قدَّمت دبي قواعدها الخاصة للصناعة الناشئة، وأنشأت هيئة تنظيمية للعملات المشفرة تُسمى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

وسط دخول العديد من مشغلي العملات المشفرة والبلوكتشين الرئيسين في سوق الإمارات العربية المتحدة، ومع تأسيس بورصات العملات المشفرة، "بينانس" (Binance) و"أو كي إكس" (OKX) و"ريبل" (Ripple)، وجوداً محلياً، أطلقت إمارةُ رأس الخيمة واحةَ رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) في عام 2023 لتكون بمنزلة منطقة حرة مخصَّصة لشركات الأصول الافتراضية.

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وفقاً للتقرير، كانت الإمارات العربية المتحدة أيضاً من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت حصَّةً أعلى من نشاط العملات المشفرة في البورصات اللامركزية، والتي مثَّلت 48٪ من إجمالي المعاملات، مقارنةً بالبورصات المركزية (46٪).

كما يبدو أنَّ المشاعر السلبية العالمية تجاه الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لم تؤثِّر كثيراً على اهتمام المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فوفقاً للتقرير، كان عددُ زيارات الويب لمواقع الرموز غير القابلة للاستبدال في البلاد "مرتفعاً بشكل مثير للإعجاب"، حيث تجاوزَ 4 ملايين زيارة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023.

كما قالت غراور: "يوفر هذا الاهتمام الثابت بالرموز غير القابلة للاستبدال في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات الفرصةَ للنمو بما يتجاوز الضجيج، والبدء في تقديم حالات الاستخدام العملي بناءً على هذه التكنولوجيا،" مضيفةً أنَّ "الرموز غير القابلة للاستبدال لديها القدرة على تعزيز تجارب المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيقها في مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك سندات الملكية ومبيعات تذاكر المهرجانات الموسيقية والتبرعات الخيرية وتحليل اتجاهات الألعاب".

ومع ذلك، تلقَّت الإمارات العربية المتحدة نحو 34.9 مليار دولار فقط من قيمة العملات المشفَّرة، بانخفاض 17٪ عن العام السابق. بالرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أنَّ سوق العملات المشفرة في البلاد كانت أفضل، مقارنةً بالدول الأخرى، مثل قطر، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 26٪، وعمان (-49٪)، والأردن (-55٪) ولبنان (-96٪).

في الوقت نفسه، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي في حجم معاملات العملات المشفرة، متجاوزة أيَّ دولة أخرى في العام الماضي. بالرغم من غياب قواعد واضحة بشأن العملات المشفَّرة، فإنَّ أكبر اقتصاد في العالم العربي كان من بين ستِّ دول شهدت نمواً سنوياً في حجم المعاملات بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

يعدُّ تقرير "تشيناليسيس" الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءاً من مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي الذي نشره في وقت سابق من هذا الشهر. إذ وجدت الدراسة السنوية أنَّ الهند ونيجيريا وفيتنام لديها أعلى معدلات اعتماد للعملات المشفرة في العالم. فيما، احتلَّت الفلبين وباكستان المرتبتين السادسة والثامنة على التوالي في المؤشر.

وفقاً لغراور، فإنَّ الهند والفلبين وباكستان التي تحتل مرتبة عالية في المؤشر "تبشر بالخير" لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنَّ هذه الجنسيات تمثِّلُ جزءاً كبيراً من السكان المغتربين في البلاد.

كما أضافت أنَّه "من المرجَّح أن ترتبط الشعبية المتزايدة بين شعوب هذه الدول بزيادة اعتماد العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة أيضاً".

يُذكر أنَّه في مؤشِّر تبنِّي العملات المشفرة الصادر عن (Chainalysis) للعام الماضي، كانت سوق العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسرع نمواً في العالم. فبين يوليو 2021 ويونيو 2022، بلغ حجم المعاملات المستلمة في المنطقة 566 مليار دولار من العملات المشفرة.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره