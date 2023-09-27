هيئة SEC تؤجل قرارها بشأن صندوق ETF البيتكوين الخاص بشركة Ark

هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، المعروفة باختصار بـ “SEC”، تماطل مجددا في إصدار قرارها حول صندوق ETF البيتكوين الخاص بشركة Ark.

الهيئة، التي كان من المنتظر أن تتخذ قرارا بخصوص تطبيق GlobalX لصناديق الاستثمار المتداولة في وقت سابق، قامت بتأجيل هذا القرار لغاية 10 يناير 2024.

الأمور لم تقتصر على شركة Ark فحسب، بل شهدنا تأجيلات متتالية لطلبات من شركات أخرى، مثل BlackRock، والتي تنتظر الفصل في طلبها بتاريخ 17 أكتوبر.

إلى جانب التأجيلات، اشتدت التوترات بين مؤيدي العملات المشفرة في الكونغرس وهيئة الأوراق المالية.

حيث أرسل عدد من أعضاء الكونغرس، مثل “توم إيمر” و”ريتشي توريس”، خطابا لرئيس الهيئة “غاري جينسلر” يحثونه على عدم التمييز ضد منتجات البيتكوين.

بينما في الشهر الماضي، حققت Grayscale نصرا قضائيا على هيئة SEC بتهمة كونها تعسفية في تعاملها مع طلبات البيتكوين.

هذه التطورات تركت المستثمرين في حالة من الغموض حول الاتجاه الذي ستتجه إليه الهيئة في المستقبل القريب.

وفقا لـ “جيمس سيفارت”، محلل بلومبرغ، فإن التأخيرات الأخيرة قد تكون ألقت بظلالها على أمال المستثمرين في الحصول على موافقة قريبة.

ويبدو أن الأمور ستظل غامضة حتى اقتراب موعد القرار النهائي المعلن.

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