خطة إعادة الهيكلة لشركة Celsius تحظى بتأييد كبير من الدائنين ولكن الاحتفال لم يبدأ بعد

في تطور حديث لقضية إفلاس شركة “Celsius”، أعلنت هذه الأخيرة أن أكثر من 95% من الدائنين وافقوا على خطة إعادة الهيكلة التي قدمتها الشركة.

تم الإعلان عن نتائج التصويت في 25 سبتمبر 2023، حيث أكدت الشركة أن هذه النتيجة تمثل شهادة على الجهود التعاونية التي قامت بها خلال فترة الإفلاس.

مع ذلك، لم تكن ردود الأفعال على هذا الإعلان متفائلة تماما.

بالرغم من التأييد الكبير للخطة، طرح الدائنون تساؤلات بشأن توقيت استرداد أموالهم.

وفقا للتفاصيل التي تم الكشف عنها، فإن الخطة تشمل إعادة توزيع أصول تقدر بحوالي 2 مليار دولار، تتضمن عملة البيتكوين والايثيريوم، على دائني شركة “Celsius”.

ومن المتوقع أن تقوم شركة جديدة، يطلق عليها اسم “NewCo” مؤقتا، بتوزيع هذه الأصول.

الخطط المستقبلية لـ “NewCo” تشمل بناء وتشغيل مجمعات تعدين البيتكوين وتحصيص الإيثيريوم.

وسيتم إدارة هذه الشركة الجديدة من قبل مجموعة “فهرنهايت”، وهي جمعية من القيادات المرموقة في صناعة العملات المشفرة.

رغم هذا التقدم، بعض الدائنين ما زالوا يشعرون بالقلق والاستياء.

عبر “جوي هندريكسون”، من “Sudden Impact Labs”، عن خيبة أمله في العملية، واتهم الشركة بسوء المعاملة والتلاعب.

للتذكير فإن القضايا التي تواجه شركة “Celsius” بدأت في يوليو 2022، عقب انهيار نظام “Terra/Luna”، وتوجيه الاتهامات إلى الرئيس التنفيذي للشركة، “أليكس ماشنسكي” بالاحتيال المالي وغيرها من التهم.

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