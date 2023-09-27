استطلاع: عمال قطاع البلوكشين أغلبهم يعمل عن بعد لكن لا يتقاضون رواتبهم بالكريبتو!

في عالم البلوكشين الذي يشهد توزيعا واسعا للعمالة، يبدو أن الرغبة في استقبال الرواتب بالعملات المشفرة ليست شائعة كما قد يعتقد البعض.

أفاد تقرير نُشر مؤخرا من قبل “Pantera Capital” بأن عدد كبير من الموظفين في مجال البلوكشين والأصول الرقمية يعملون عن بُعد، ولكن نسبة قليلة فقط منهم تقبل بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع.

هذا الاستطلاع، الذي شمل آراء 1600 مشارك من 77 دولة مختلفة، كان هدفه الوصول إلى فهم أفضل لتوجهات الموظفين في هذه الصناعة.

وبحسب “نيك زوريك”، رئيس محفظة المواهب في “Pantera”، فإن الاستطلاع كشف نتائج مذهلة.

النتيجة الأبرز كانت أن 88٪ من المشاركين يعملون عن بُعد.

زوريك عبر لموقع “Decrypt” عن دهشته من نتائج الاستطلاع، مشيرا إلى أن المشاركين في الاستطلاع موزعين على نطاق عالمي.

وقد أظهر الاستطلاع أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 35% من المشاركين، تليها أمريكا اللاتينية بـ 29.7%، وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا بنسبة 23.5%.

وعلى الرغم من الحماس الكبير للبلوكشين والعملات المشفرة، إلا أن نسبة 3% فقط من المشاركين في الاستطلاع قبلوا رواتبهم بالعملات الرقمية المشفرة.

شارك “زوريك” برأيه حول النتائج، موضحا أنه ليس من المستغرب أن يقبل القليل فقط من العمال برواتبهم بالعملات المشفرة، خصوصا عند النظر إلى الاحتياجات الروتينية التي قد تتطلب الدفع بالعملات التقليدية.

في النهاية، ومع تطور الصناعة، أعرب “زوريك” عن تفاؤله بشأن مستقبل العملات المشفرة، مشددا على النجاحات الأخيرة والقرارات التنظيمية المواتية للصناعة.

وأبدى “زوريك” أمله في زيادة فرص العمل ورفع مستوى الرواتب في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا:

بنك “تشيس” البريطاني يقرر تجنب ومنع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة

خطة إعادة الهيكلة لشركة Celsius تحظى بتأييد كبير من الدائنين ولكن الاحتفال لم يبدأ بعد