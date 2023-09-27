مقرض العملات المشفرة "BlockFi" يحصل على موافقة المحكمة على خطة سداد العملاء

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - اقترب عملاء منصة إقراض العملات المشفرة المفلسة "بلوك فاي" (BlockFi) خطوةً واحدة من التعويض، وذلك بعد أن وافقت محكمة الإفلاس الأمريكية في نيو جيرسي على خطة التصفية الخاصة بها، حيث وافق قاضي الإفلاس "مايكل أ. كابلان" على خطة "بلوك فاي" المُعدّلة الثالثة، أثناء انعقاد جلسة استماع في 26 سبتمبر، وفقاً للملف الصادر في اليوم نفسه.

إيداع المحكمة في 26 سبتمبر بخصوص قضية إفلاس BlockFi . المصدر: Kroll

سيعتمد مبلغ السداد الذي سيتلقاه دائنو "بلوك فاي" غير المضمونين على نجاح المُقرض في معركته القانونية ضد "FTX" وغيرها من شركات العملات المشفرة المُفلسة.

قدمت "بلوك فاي" خطتها الأولى للتصفية إلى محكمة الإفلاس في 28 نوفمبر ، إلا أنه طُلب منها بعد ذلك تقديم الخطة المعدلة الأولى والثانية والثالثة في 12 مايو و28 حزيران و31 يوليو على التوالي، وفقاً لإيداعات المحكمة.

وقد تمت الموافقة على خطة تصفية "بلوك فاي"بعد أن قامت الشركة بتسوية نزاع طويل الأمد مع لجنة الدائنين حول الإدارة العليا للشركة.

يُظهر ملف المحكمة الصادر في 25 سبتمبر أن لجنة دائني "بلوك فاي" قد أقرت بأنه من المُحتمل أن تخفض التسوية من الرسوم والنفقات الإدارية الإضافية التي كان من الممكن أن تقتطع من المبالغ المستردة.

كما ألقت منصة الإقراض المفلسة باللوم على انهيار "FTX"، وذلك بالرغم من إشارة لجنة الدائنين سابقاً إلى مخاوفهم بشأن علاقة "بلوك فاي" مع "FTX " ورئيسها التنفيذي السابق "سام بانكمان فرايد".

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تُشير التقديرات إلى أن "بلوك فاي" تدين بما يصل إلى 10 مليارات دولار لأكثر من 100000 دائن، بما في ذلك مليار دولار لأكبر ثلاثة دائنين و220 مليون دولار لصندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة "Three Arrows Capital".

في الوقت الحالي، يتم تمثيل "بلوك فاي" من قبل شركتي المحاماة "Kirkland & Ellis LLP وHaynes and Boone LLP".