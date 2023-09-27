شركة نفط أرجنتينية تبدأ تعدين العملات المشفرة باستخدام طاقة الغاز الزائد

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:48 مساءً - قرَّرت شركة النفط الأرجنتينية "تيكبترول" (Tecpetrol)، ومقرَّها بوينس آيرس، تحويلَ الغاز الزائد إلى طاقة لتعدين العملات المشفرة.

حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في 24 سبتمبر، ستُطلق شركةُ (Tecpetrol) أوَّلَ منشأةٍ لتعدين العملات المشفَّرة تعملُ بالغاز في منطقة (Los Toldos 2 Este)، الواقعة شمال فاكا مويرتا في باتاغونيا الأرجنتينية. وتدَّعي الشركة أنَّ نهجها سيسمح لها بتطوير مشروع إنتاج النفط الخام وتحسين استخدام الغاز، وبالتالي تقليل النفايات.

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تخطط الشركة لاستخراج ما لا يقل عن 35000 برميل من النفط يومياً في المنشأة، ولكن نظراً لغياب البنية التحتية لاستهلاك الغاز، الذي يجري إطلاقه في هذه العملية، فقد قرَّرت استكشافَ تعدين العملات المشفرة كخيار استراتيجي لاستهلاكه. كما أوضح ريكاردو ماركوس، الرئيس التنفيذي لشركة (Tecpetrol):

"نظراً لعدم قدرتنا على إطلاق الغاز في البيئة، فقد اخترنا تنفيذ عمليات تعدين العملات المشفرة."

تأمل شركة "تيكبترول" الأرجنتينية في بدء تعدين العملات المشفرة بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر. إذ تتمثَّل الأهدافُ الأساسية في الحدِّ من التأثير البيئي عن طريق تجنُّب انبعاثات الغاز وتوليد بعض الأرباح الإضافية. وقد وقَّعت الشركة مسبقاً عقوداً، وتتعاونُ مع شركة لم يُكشف عن اسمها لديها خبرة في تنفيذ استراتيجيات مماثلة في الولايات المتحدة.

ومن جهةٍ أُخرى، تشير ورقةٌ بحثية حديثة نشرها معهد إدارة المخاطر (IRM) إلى أنَّ تعدين البيتكوين يمكن أن يقلل من الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى 8٪ بحلول عام 2030 عن طريق تحويل انبعاثات الميثان المهدرة في العالم إلى انبعاثات أقل ضرراً. استشهد التقرير بقضيةٍ نظرية تقول إنَّ استخدامَ الميثان المحتجز لتشغيل عمليات تعدين البيتكوين يمكن أن يقلِّلَ من كمية الميثان في الغلاف الجوي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره

Additional reporting: Ray Jimenez Bravo, Mariuscar Goyo