ChatGPT يمكنه الآن تصفُّح الإنترنت، ولم يعد يقتصر على المعلومات من عام 2021

تام شمس - الخميس 28 سبتمبر 2023 11:58 صباحاً - يمكن لـ (ChatGPT) الآن تصفُّح الويب ودمجُ أحدثِ المعلومات في ردوده، وفقاً لمنشور 27 سبتمبر على منصَّة X (تويتر سابقاً) من شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" (OpenAI).

تتوافر التحديثات مباشرةً لمستخدمي "بلاس" (Plus) و"إنتربرايس" (Enterprise) باستخدام نموذج (GPT-4)، وفقاً للمنشور. مع العلم بأنَّ ميزة تصفُّح الويب ستكون متاحةً للمستخدمين الآخرين "قريباً"، لكنَّ (OpenAI) لم تحدِّد ما إذا كان ذلك يعني تمكين (GPT-4) للمستخدمين غير المشتركين بخدمة بريميوم أو ما إذا كانت ميزة التصفح ستُضاف إلى نموذج (GPT 3.5).

لم تستجب (OpenAI) على الفور لطلب التوضيح.

حسبما جاء في المنشور:

"يمكن لـ ChatGPT الآن تصفح الإنترنت لتزويدك بالمعلومات الحالية والموثوقة، مع روابط مباشرة من المصادر؛ لم يعد يقتصر على البيانات قبل سبتمبر 2021".

قبل هذا التحديث، عانى (ChatGPT) فجوةً متزايدةَ الاتِّساع في قاعدته المعرفية، فنظراً لطبيعة كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل المحولات التوليدية المدرَّبة مسبقًا (GPT)، انتهت قاعدة معارف (ChatGPT) سابقاً في عام 2021 — ويُفترض أنَّها السنة التي أصبح فيها جاهزاً للإنتاج.

في الاختبارات السابقة، أبلغت (OpenAI) عن نجاحات وانتكاسات في محاولاتها لإضافة ميزة تصفُّح الويب لـ ChatGPT. في يونيو 2023، بدأت التقارير تُظهر أنَّ الإصدارات التجريبية من (ChatGPT) مع ميزة التصفح كانت تُستخدم لتجاوز جدران الدفع (Paywalls). كما يبدو أنَّه كان لديها ميلٌ للهلوسة وأحياناً الخلطُ بين المعلومات الحديثة والتاريخية.

مقالات ذات صلة: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تبني روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها ليساعد في التحقيقات: تقرير

تأتي إضافة ميزة التصفح لـ (ChatGPT) مباشرةً في أعقاب إعلان (OpenAI) في 25 سبتمبر أنَّ روبوت الدردشة كان يتلقَّى أيضاً تحديثاً متعدد الوسائط:

حسبما أفادت كوينتيليغراف، فإنَّ (ChatGPT) و(GPT-3.5) و(GPT-4) ستكون قادرة على فهم الاستعلامات المنطوقة بلغة بسيطة، والردِّ بواحد من خمسة أصوات مختلفة، بالإضافة إلى عرض الصور وتفسيرها.

كما أعلنت شركة (OpenAI) مؤخَّراً عن (DALL-E 3)، أحدث إصدارٍ من توليد الصور من الذكاء الاصطناعي.

مع عددٍ كبير من التحديثات التي تجتاح منتجات الشركة، سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما تبقى للكشف عنه في أول مؤتمر للمطور على الإطلاق، (OpenAI DevDay)، المقرَّر عقده في 6 نوفمبر في سان فرانسيسكو.

مقالات ذات صلة: إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وسام ألتمان يتحدَّثون عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في واشنطن

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره