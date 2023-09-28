عملاقة التكنولوجيا الصينية "Tencent" تنضم إلى مشروع جسر العملات الرقمية للبنوك المركزية

تام شمس - الخميس 28 سبتمبر 2023 11:58 صباحاً - أعلنت عملاقة التكنولوجيا الصينية " تينسنت" (Tencent) عن انضمامها مؤخراً إلى مشروع جسر العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، المعروف باسم مشروع "mBridge".

وتحت إشراف معهد أبحاث العملة الرقمية التابع للبنك المركزي الصيني، ستلعب "تينسنت" دوراً محورياً في تطور المشروع، باعتبارها إحدى أول المؤسسات العاملة على تطوير واختبار الرنمينبي (اليوان) الرقمي، وفقاً للتقرير الذي نشرته "The financial world"،

يضم مشروع "mBridge"، الذي أُطلق للمرة الأولى في عام 2021، عدداً من الأعضاء الكبار، بما في ذلك البنوك المركزية في الصين وتايلاند والإمارات العربية المتحدة.

كما يشكّل اللاعبون الرئيسيون في العالم المالي، مثل سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، والبنوك التجارية في الدول المشاركة، إلى جانب مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية، أساس مشروع "mBridge".

من جانبه سلط الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إيدي يوي، الضوء على إمكانات المشروع، مؤكداً أن "mBridge" يُقدم وسيلة أكثر انسيابية واقتصادية وشفافية لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود.

ومع ذلك، واجه المشروع بعض الانتقادات من قبل العضو البارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، ماكسين ووترز، الذي أشار إلى مخاوفه حيال استخدام "mBridge" لتفادي العقوبات الاقتصادية.

من الجدير بالذكر أن "mBridge" هو المشروع العالمي الوحيد المُتعلق بالعملات الرقمية للبنك المركزي الذي شاركت به الصين، حيث أن اليوان الرقمي الصيني هو المشروع الأكبر في فضاء العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) على مستوى العالم.

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من المتوقع أن تؤدي مشاركة "تينسنت" إلى تحسين المشروع بشكلٍ أكبر، حيث تهدف شركة التكنولوجيا العملاقة إلى استخدام "mBridge" لتطوير مشاريع التطبيقات التجريبية، وتعزيز تجربة الدفع عبر الحدود الصادرة والواردة.

باختصار، يوفر "mBridge"، بفضل تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، طريقةً محسنةً لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، مما يضمن تجربةً سلسة للمستخدمين عند تعاملهم مع العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في مختلف دول العالم.

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