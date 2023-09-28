صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم قد تبدأ التداول الأسبوع المقبل: محلل في بلومبرغ

تام شمس - الخميس 28 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - يمكن أن تبدأ صناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة (ETFs) للإيثيريوم التداولَ للمرة الأولى في الولايات المتحدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لمحللي بلومبرغ.

في 28 سبتمبر، قال محلل "بلومبرغ إنتليجنس" (Bloomberg Intelleigence)، جيمس سيفارت، إنَّه "يبدو أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ستسمح لمجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم بالتداول الأسبوع المقبل على الأرجح".

وقد جاءت تعليقاته رداً على زميله محلل صناديق الاستثمارات المتداولة، إريك بالشوناس، الذي قال إنَّه سمع أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات تريد "تسريع إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم".

كما قال: "إنَّهم يريدون ذلك قبل الإغلاق"، مضيفاً أنَّه سمع أنَّ العديدَ من مقدِّمي الطلبات قد حدَّثوا مستنداتهم بحلول بعد ظهر يوم الجمعة حتَّى يتمكنوا من بدء التداول في وقت مبكر من يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

من المتوقَّع أن تغلق الحكومة الأمريكية في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر إذا أخفق الكونغرس في الاتفاق على السنة المالية الجديدة أو توفير التمويل لها، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على الهيئات التنظيمية المالية في البلاد من بين الوكالات الفيدرالية الأخرى.

لم يحدِّد أيٌّ منهما مصادره لهذا التحديث الأخير في القائمة الطويلة لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في قائمة الانتظار.

علماً بأنَّه ثمَّة 15 صندوق استثمار متداول للعقود الآجلة للإيثيريوم من تسع جهات إصدار تنتظر حالياً الموافقة، وفقاً للمحللين في مذكرة بتاريخ 27 سبتمبر.

تشمل الشركات التي تقترح إطلاق صناديق العقود الآجلة للإيثيريوم أو منتجات صناديق الاستثمار المتداولة الهجينة شركات "فانيك" (VanEck) و"برو شيرز" (ProShares) و"غراي سكيل" (Grayscale) و"فولاتيليتي شيرز" (Volatility Shares) و"بيتوايز" (Bitwise) و"ديريكسيون" (Direxion) و"راوندهيل" (Roundhill).

أعطى المحللون صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم فرصةً بنسبة 90٪ لإطلاقها في أكتوبر، حيث يستعدُّ منتَج فالكيري للعقود الآجلة للبيتكوين (BTF) ليصبح أول من يحظى بتعرضُّه للإيثيريوم في 3 أكتوبر.

"نتوقع أن تبدأ صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم الخالصة في التداول في الأسبوع التالي بفضل إجراءات فولاتيليتي شيرز".

ومع ذلك، قال المحللون: "لا نتوقع إطلاقها جميعاً".

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في أغسطس، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم قد تحصل على الموافقة في أكتوبر، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الإيثيريوم بنسبة 11٪ في ذلك الوقت. علماً بأنَّ سعر الإيثيريوم (ETH) ارتفع بنسبة 1٪ فقط خلال اليوم، ويحوم حول ما يزيد قليلاً عن 1600 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

ومع ذلك، فإنَّ منتجات العقود الآجلة للعملات المشفرة ليست متوقَّعة بشدة مثل بدائلها الفورية، حيث كان ثمَّة مسبقاً صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة منذ عام 2021.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره