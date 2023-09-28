هيئة SEC الأمريكية تسرع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لعقود الإيثريوم الآجلة

قبل الموعد المحتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية، تتوارد أنباء حول نية هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في تسريع العملية الخاصة بإطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة بعقود الإيثريوم الآجلة.

هذا الأمر، إذا تم تنفيذه كما هو مقرر، سيتيح الفرصة لإطلاق صندوق Valkyrie Bitcoin و Ether ETF في الأسبوع القادم، وهذا وفقا للمعلومات التي قدمها محللي بلومبرغ.

في تقرير سابق، ذكر محللو بلومبرغ، “إريك بالتشوناس” و”جيمس سيفارت”، أن هناك احتمالية تصل إلى 90% لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعقود الإيثريوم الآجلة خلال شهر أكتوبر من العام 2023.

وفي سياق متصل، أظهرت التقارير السابقة والتي نشرناها سابقا على بيتكوين العرب أن Valkyrie قامت بتقديم نموذج 497، مع خطة تهدف إلى تحويل BTF إلى صندوق مزدوج للتداول يجمع بين البيتكوين والإيثريوم.

في أحدث التطورات، أكد المحلل “بالتشوناس” أن الهيئة تسعى، في ظل التهديدات الحالية لإغلاق الحكومة الأمريكية، لتسريع العملية لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بعقود الإيثريوم الآجلة، وذلك قبل أن يصبح العديد من موظفي الهيئة غير متواجدين نتيجة للإغلاق المحتمل.

في سياق مشابه، أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، “غاري جينسلر”، خلال جلسة استماع أجريت مع لجنة الخدمات المالية، أن الهيئة ستواجه صعوبات في العمل مع عدد محدود من الموظفين في حالة حدوث إغلاق حكومي.

وعلى صعيد آخر، يبدو أن هناك صندوق ETF آخر متعلق بالأسهم المتقلبة، والذي كان من المتوقع إطلاقه في الأصل في 11 أكتوبر، قد يواجه تأخيرا نتيجة لهذا الإغلاق المحتمل.

وفي هذا السياق، في 20 سبتمبر 2023، قدمت شركة Grayscale طلب جديد لإطلاق صندوق ETF مرتبط بعقود الإيثريوم الآجلة.

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