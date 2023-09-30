"Crypto.com" تُصبح البورصة الأكبر عالمياً من حيث سيولة العملة المستقرة (PYUSD)

تام شمس - السبت 30 سبتمبر 2023 11:57 صباحاً - دخلت بورصة "Crypto.com" التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في شراكة مع "باي بال" (PayPal) و"باكسوس" (Paxos)، لتُصبح بذلك المنصة الأكبر عالمياً بالنسبة لأزواج تداول العملة المستقرة (PYUSD).

وفقاً لبيانٍ صحفيٍّ صادر في 28 سبتمبر، تمتلك "Crypto.com" حالياً أكبر سيولة لأزواج تداول (PYUSD) على مستوى العالم، حيث أدرجت البورصة عملة (PYUSD) لمستخدمي التجزئة والمؤسسات، وأعلنت أنها ستتيح "تداولها كعقود آجلة" قريباً.

تعتمد هذه الخطوة على شراكة "باي بال" و"Crypto.com" السابقة، والتي أتاحت خيار استخدام باي بال لتعبئة بطاقة فيزا العائدة لـ "Crypto.com".

وفي تعليقه، وصف جو أنزوريس، الرئيس العالمي للشراكات المالية في "Crypto.com"، شركة باكسوس بأنها "مُصدّر رائد للعملات المستقرة" وأعرب عن حماس الشركة للتعاون:

"سيكون ربط أكثر من 80 مليون مستخدم بأحدث الابتكارات في فضاء العملات المشفرة، بالإضافة إلى دعم شبكة باي بال العالمية من قبل المستهلكين والتجار، أمراً محورياً في سعينا المستمر لدفع التبني العام للعملات المشفرة.

أطلقت PayPal عملتها المستقرة في أغسطس 2023. وقد بُنيت العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي على شبكة الإيثريوم، ودُعمت بشكل كامل بودائع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة قصيرة الأجل، وما يعادلها من نقدٍ مماثل.

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في الوقت الحالي، توجد العملة المستقرة (PYUSD) على البورصات الرئيسية، بما في ذلك "Bitstamp" و"Coinbase" و"Kraken"، ويتم دعمها كخيارٍ للدفع من قبل "BitPay" و"MetaMask".

وفي سبتمبر، أصبحت العملة المستقرة متاحة لمستخدمي "Venmo "، كما أدرجت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك عملة (PYUSD) على قائمة العملات المُشفرة التي وافقت عليها الهيئة التنظيمية.