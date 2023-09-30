سعر البيتكوين يتأرجح حول مستوى 27 ألف دولار وعملة LINK تتجاوز 8 دولار لأول مرة منذ شهرين

بعد أن وصل سعر البيتكوين إلى قمته خلال العشرة أيام السابقة، شهد العملة تراجع طفيف ولكن ما زال السعر يتداول بالقرب من 27,000 دولار.

اليوم، شهدت العملات الرقمية الأخرى انخفاضات طفيفة، باستثناء العملة الرقمية LINK التي استمرت في تحقيق مكاسب وتجاوزت مستوى 8 دولار.

البيتكوين يتأرجح عند 27 ألف دولار:

انتهى الأسبوع الماضي بتقلبات محدودة للبيتكوين التي تمكنت من التعافي من بعض الخسائر لتصل إلى حوالي 26,600 دولار. ولكن اليوم الاثنين كان مختلفا حيث شهدت العملة انخفاض حاد دون الـ 26,000 دولار.

رغم ذلك، أظهر المتداولون إصرار وأعادوا العملة إلى مسارها الصاعد.

ولكن محاولاتها لتخطي حاجز 27,000 دولار لم تكتمل.

في نهاية الأسبوع، شهدت عملة البيتكوين موجة صعودية أخرى حيث وصلت إلى 27,200 دولار قبل أن تتراجع قليلا حيث تقبع الأن دون مستوى 27 ألف دولار.

LINK تتخطى 8 دولار:

تميزت عملة Chainlink بأدائها القوي مؤخرا وكانت من بين العملات الرقمية القليلة التي شهدت ارتفاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ارتفع سعر LINK بمقدار 3% يوميا و15% أسبوعيا، محققة أعلى مستوى لها في شهرين.

أما عملة الريبل، فشهدت أيضا ارتفاعا وتم تداولها فوق 0.5 دولار بزيادة 1.5%.

فيما ارتفع سعر LEO نحو 1.7 دولار بعد قفزة بنسبة 2%.

وفي المقابل، شهدت العديد من العملات الرقمية الرئيسية خسائر طفيفة، مثل الايثيريوم وعملة بينانس وغيرهم.

هذا وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية منذ الأمس لتصبح أقل من 1.080 تريليون دولار.

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