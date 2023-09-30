هيئة SEC تؤجل اتخاذ قرارها بشأن المزيد من صناديق ETF البيتكوين بما في ذلك صندوق “Blackrock”

الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات SEC، التي تعتبر الجهة التنظيمية الرئيسية لأسواق المال في الولايات المتحدة، قررت تأجيل تقييمها واتخاذ قرار بشأن عدة طلبات لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين (ETF).

من بين هذه الطلبات، هناك تطبيق وطلب خاص بشركة Blackrock، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، إلى جانب تطبيقات أخرى مقدمة من قبل شركات مثل Valkyrie وBitwise وInvesco.

ما يثير الاهتمام هو أن هذا القرار جاء بعد موجة من التأجيلات الأخرى.

فقد تم تأجيل الحكم بالفعل على صناديق استثمار متداولة مثل Ark 21shares وGlobal X في وقت سابق من الأسبوع.

وتبين من التقارير أن السبب الرئيسي وراء هذه التأجيلات قد يكون الإغلاق الحكومي المحتمل، حيث قد يؤدي إلى تقليل عدد العاملين في الهيئة وتأخير عملياتها.

إلى جانب ذلك، يشار إلى أن هناك توقعات بمزيد من التأخيرات المرتبطة بتطبيقات صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، مثل Vaneck وWisdomtree وFidelity.

وهذا قد يعني أن السوق قد لا يشهد تحديدا نهائيا لوضع هذه الصناديق حتى أوائل العام المقبل.

في السياق نفسه، تظل الهيئة تواجه تحديات قانونية أخرى، خصوصا بعد قرارها المتعلق بـ Grayscale، حيث قوبل القرار بالاعتراض بعد رفض الشركة تحويل Bitcoin Trust (GBTC) إلى صندوق استثمار متداول فوري، واصفة الحكم القضائي بأنه تعسفي ومتقلب.

بشكل عام، تمثل هذه التطورات مؤشرا على المخاطر والتحديات المرتبطة بتبني الأصول المشفرة في الأسواق التقليدية، وتحديدا في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يبقى الاهتمام والتفاؤل حول مستقبل البيتكوين والعملات المشفرة قويا، رغم التحديات التنظيمية الحالية.

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