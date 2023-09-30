شركة "Circle" تدعي أن العملات المستقرة ليست أوراق مالية في دعوى بينانس القضائية

في تطور جديد للنزاع القانوني بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ومنصة بينانس الأمريكية لتداول العملات المشفرة، دافعت شركة “Circle” المصدرة للعملات المستقرة عن أن العملات المستقرة لا تعد أوراق مالية وفقا للقوانين المالية الحالية.

وقد جاءت هذه الدعوى بعد سلسلة من الاتهامات التي وجهتها الهيئة لمنصة بينانس الأمريكية.

تؤكد “Circle” أن عملاتها المستقرة مثل BUSD وUSDC، المخصصة للدفع، لا تعتبر عقود استثمار ولا تخضع لإشراف الهيئة.

في الوقت نفسه، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن بينانس قدمت BUSD كوسيلة استثمارية من خلال برامج الترويج، بينما ترى بينانس أن الهيئة تجاوزت سلطاتها في تنظيم العملات الرقمية دون موافقة من الكونغرس.

وقد تلقت “Circle” دعما من “هيث تاربرت”، الرئيس السابق للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، في هذه القضية.

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