مستغل FTX ينقل ما يزيد عن 17 مليون دولار من الإيثيريوم خلال الـ 24 ساعة الماضية

تام شمس - الاثنين 2 أكتوبر 2023 08:46 صباحاً - وفقاً للمعلومات الحديثة من (Spot On Chain)، أجرى عنوانُ (0x3e9) المرتبط باستغلال (FTX)، تحويلات تتجاوز 10,000 إيثيريوم (ETH)، بقيمة تبلغ نحو 17 مليون دولار، عبر خمسة عناوين مختلفة منذ 30 سبتمبر، بعد أن ظلَّت العناوين غيرُ نشطة لعدَّة أشهر قبل النشاط الأخير.

وقد وُجِّه جزءٌ كبير يتألَّف من 7,749 إيثيريوم، بقيمة تبلغ نحو 13 مليون دولار، نحو أداة التحويل (THORChain) وعقد (Railgun).علاوة على ذلك، انخرطَ المستغلُّ في مقايضةٍ تنطوي على 2500 إيثيريوم، بقيمة نحو 4.19 مليون دولار، وتحويلها إلى 153.4 عملة (tBTC) بمتوسِّط سعر 27281 دولاراً لكلِّ توكن.

في وقتِ الاختراق الأوَّلي يوم السبت 30 سبتمبر، بلغت الخسائر التقريبية نحو 50,000 إيثيريوم.

ويأتي الاختراق في الوقت الذي يتوقَّع فيه السوق إطلاقَ صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم يوم الاثنين 2 أكتوبر.

علماً بأنَّه من المقرَّر أيضاً أن تبدأ محاكمةُ المؤسس المشارك لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، في أكتوبر.

من المتوقَّع أن تستمرَّ المحاكمةُ ستةَ أسابيع، بدءاً من اختيار هيئة المحلفين في 3 أكتوبر، تليها إجراءاتُ المحكمة الأولية في 4 أكتوبر؛ يواجه بانكمان فرايد سبعَ تُهم مرتبطة بأنشطة احتيالية، تشملُ تهمتين موضوعيتين وخمس تهم تآمر.

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أنكر مؤسِّس FTX جميع التهم الموجَّهة إليه، ولكن بالرغم من المحاولات العديدة لتأمين الإفراج المؤَّقت، ما يزال بانكمان فرايد رهنَ الاحتجاز. إذ رفض القاضي لويس كابلان طلبَه الأخير للإفراج عنه، مشيراً إلى مخاوفَ بشأن احتمال فراره.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره