منصة تداول العملات الرقمية KuCoin تشهد تدفقات خارجية بقيمة 116 مليون دولار

تواجه منصة تداول العملات الرقمية KuCoin عمليات انسحاب ضخمة.

وفقا لأحدث تقرير صدر في 29 سبتمبر، شهدت العملات الرقمية المحتفظ بها في المنصة تراجعا ملحوظ حيث تقلصت عملات البيتكوين بواقع 4٪ ليصبح عددها 17617.5 بيتكوين، والايثيريوم بنسبة 3٪ لتصبح 148125 ايثيريوم، وتراجع عدد عملات USDT بنسبة 4٪ لتصل إلى 837 مليون عملة.

يُظهر التقرير انخفاض في أصول المستخدمين بشكل كبير.

وتشير الأرقام المقدمة من “DefiLlama” إلى أن المنصة شهدت تدفقات خارجية بقيمة حوالي 118 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

هذه التحركات تستدعي التفكير في الأسباب التي قد تكون وراءها.

من بين العوامل المحتملة، نجد التقلبات في السوق والتحديات التنظيمية المتزايدة التي تواجه العملات المشفرة، مما قد يجعل المستثمرين يفضلون تحويل أموالهم إلى ملاذات أكثر أمان.

إلى جانب ذلك، يتجه العديد من المستثمرين نحو منصات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تقدم فرصا مغرية لتحقيق عوائد مرتفعة.

وأخيرا، ومع ظهور منافسين جدد في المشهد يقدمون عروض مغرية، قد يتجه المزيد من المستخدمين نحو استكشاف هذه الخيارات بدلا من التمسك بمنصات تداول مثل KuCoin.

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