الحكم بـ 12 عام سجن لمؤسس شركة AirBit بسبب الاحتيال باستخدام العملات المشفرة

فُرضت عقوبة السجن لمدة 12 عام على “بابلو رودريغيز”، المؤسس المشارك لشركة AirBit المتعلقة بالعملات المشفرة، وذلك عقب اعترافه بجريمة التآمر والنصب عبر الشبكة الإلكترونية في محكمة أمريكية خلال شهر مارس المنصرم.

كان “رودريغيز” وشركاؤه متهمين بتنظيم عملية نصب عالمية، حيث وعدوا المستثمرين بعوائد غير حقيقية من العملات المشفرة، في حين اختلسوا استثماراتهم.

وأمام محاولات السحب، قدموا أعذارا للمستثمرين.

قرر القاضي “جورج ب. دانيلز” إضافة ثلاث سنوات إلى فترة الإفراج المشروط بعد انقضاء فترة الحبس.

وتشير المصادر إلى أن “رودريغيز” وشريكه “دوس سانتوس” أنشآ شركة AirBit في 2015، ونظما عملية احتيال لاختلاس مبلغ يتجاوز 100 مليون دولار.

ولجلب المزيد من الضحايا، قاما بتنظيم فعاليات ترويجية حول العالم.

على الرغم من وعودهم بعوائد مالية، فإن الأنشطة التي زعموا بها تبين أنها كانت وهمية، واستخدموا أموال الضحايا في شراء البضائع الفاخرة وتنظيم المعارض.

وكشف المدعي العام الأمريكي، “داميان ويليامز”، أن “رودريغيز” قاد مخطط هرمي دولي بملايين الدولارات.

وبخصوص تاريخهم مع القضاء، فقد وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الاتهام لـ “رودريغيز” وشركائه في مخطط احتيال سابق، وكان عليهم دفع غرامات بقيمة 1.7 مليون دولار.

وكان “هيوز”، المحامي، هو من ساعدهم في تلك القضية وأيضا في الأحداث المتعلقة بشركة AirBit.

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