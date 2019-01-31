نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية 2019 الترم الأول | رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية

يترقب الآن جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بالشهادة الإعدادية في محافظات مصر، رفع نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية 2019 الترم الأول، وذلك منذ انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي 2018/ 2019، حيث انتهى الطلاب بمحافظة الإسماعيلية في شهادة الصف الثالث الإعدادية من الامتحانات يوم الخميس 24 يناير 2019، قبل بداية أجازة نصف العام الذي بدا من يوم السبت 26 يناير الجاري، ويترقبون موعد رفع النتائج عبر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية 2019

متابعة حصرية من موقع “نجوم مصرية” عن أخبار التعليم بمحافظة الإسماعيلية، فأن لجان تصحيح الأوراق بكنترول تعليم الإسماعيلية يقومون على قدم وساق، حتى يتم الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد السيد المحافظ للنتيجة، وبيان نسبة النجاح في المحافظة للصف الثالث الإعدادية، ومن ثم رفع نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية 2019 الترم الأول عبر موقع المديرية التعليمية الرسمي.

موقع مديرية التربية والتعليم

من خلال الدخول على رابط مديريات التربية والتعليم، ويتم الضغط على صورة موقع المديرية التعليمية بالإسماعيلية،للاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية 2019 الترم الأول بعد اعتمادها من المحافظ ورفعها بالموقع، حيث من أهم الشهادات الدراسية التي تحدد مصير الطالب أو الطالبة وفق الدرجات في دخول الثانوية العامة، أو الصناعي والتجاري والزراعي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بعد الدخول على أيقونة موقع المديرية التعليمية بالإسماعيلية، يتم الدخول واتباع الخطوات التالية:

الدخول على الخدمات الإلكترونية

ثم نتائج الامتحانات

وكتابة رقم الجلوس

والضغط على بحث

ومن يرغب في معرفة النتائج يقوم بمراسلتنا في تعليق، برقم الجلوس والاسم، بالتوفيق والنجاح للجميع.