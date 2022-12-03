شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تتابع تداعيات واقعة التعدى على التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، إلى محافظة المنوفية، لمتابعة تداعيات واقعة الاعتداء على التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي، مؤكدة أن النقابة لن تتنازل عن حقوق أعضائها.

وخلال زيارتها للمستشفى، التقت الدكتورة كوثر محمود بأطقم التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي، مؤكدة على حرص النقابة للوقوف جانب كوادر التمريض بالمستشفى لتقديم الدعم النفسي والقانونى، مشددة أن النقابة حريصة على كرامة وسلامة أطقم التمريض وكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات.

وأكدت أن النقابة فور علمها بالواقعة طالبت الجهات المعنية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على كرامة وسلامة مقدمي الخدمات الصحية.

وتقدمت نقيب التمريض بالشكر للقوات المسلحة المصرية على متابعتها لواقعة الاعتداء على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزى وتأكيدها على مبدأ سيادة القانون.

كما تقدمت كوثر محمود بالشكر، للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على استجابته الفورية وحرصه على دعم الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، وتواصله مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفى.