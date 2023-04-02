شكرا لقرائتكم خبر عن العائد يصل لـ22%.. بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتين لمدة 3 سنوات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.



بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات

الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.