شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: ورشة عمل بمعهد بحوث الإلكترونيات حول ترويج الأفكار البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على توفير بيئة مواتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، موضحًا أن الوزارة استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار على مدى السنوات القليلة الماضية؛ لتعزيز إرساء أساس متين ومستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المُستهدف، وإقامة شراكات مع المستثمرين والممولين وقطاع الصناعة.

وفي هذا الإطار، نظم مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو" بمعهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل تفاعلية بعنوان "الترويج التجاري"؛ بهدف الترويج للأفكار البحثية وتحويلها إلى منتجات قائمة، وذلك في ضوء أهمية دعم العلاقة بين البحث العلمي والصناعة، وضرورة توجيه المنتجات البحثية لخدمة المجتمع، فضلًا عن دعم الورشة للتواصل الفعال بين الباحثين والمستثمرين.

وأكدت د. شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار توجه المعهد لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية، وزيادة فرص التمويل، واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين، والتواصل مع رواد الأعمال؛ بغرض تمكين الباحثين وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل مع المستثمرين والممولين، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، موجهة الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة د.محمود صقر على الدعم الكبير الذي تقدمه الأكاديمية لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو".

ومن جانبه، قدم الدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها التكنولوجية الحيوية عرضًا مرئيًا حول موضوع ورشة العمل، مستعرضًا العديد من النقاط التي تمكن الباحث من عرض فكرته البحثية على المستثمرين بطريقة احترافية ومقنعة، بما يساهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم للتصنيع الكمي، فضلًا عن دعم الحصول على منح للمشاريع البحثية والمنافسة في الجوائز العلمية.

وخلال فعاليات الورشة، تم مناقشة العديد من التجارب الناجحة لكبرى الشركات، ودراسة تقنياتها؛ لتدريب الباحثين على إخراج محتوى قصير يعبر باحترافية عن مخرجاتهم البحثية بطريقة جاذبة للاستثمار.