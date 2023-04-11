شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مدينة السادات فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت منذ قليل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من مدن وقرى المحافظة هطول أمطار غزيرة، نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.
ومن جانبه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار فى كافة أنحاء المحافظة.
وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء المدن والأحياء على متابعة الأوضاع لحظة بلحظة، والعمل على شفط المياة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.