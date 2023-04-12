شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء اليوم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالقطاع التى انطلقت منذ بداية الشهر الجاري بنادى الكهرباء بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للموارد البشرية القابضة ورئيس اللجنة المنظمة.

ومن المقرر أن يشارك في حفل الختام و تكريم الفائزين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وشركات الإنتاج وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.