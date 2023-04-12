شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن اعتماد مستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح البيان: تُعد مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر أول مستشفى معتمد متخصص لدعم خدمات صحة المرأة تابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتقدم المستشفى الخدمات الطبية المنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية للسيدات بإقليم جنوب الصعيد.
وأشار البيان إلى إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، بمحافظة الأقصر، والتي تشمل 11 منشأة صحية، منهم 9 وحدات ومراكز لطب الأسرة وهم (العوامية، منشاة العماري، الضمان ،الشغب، الدبابية، طيبة، آل عثمان، قبلي قامولا، أحمد سعيد)، وذلك إضافة إلى مستشفيي (طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي)، وذلك خلال عامين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن.
مؤكدًا أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.