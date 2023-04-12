شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف المتخلفين عن صرف معاشات أبريل فى الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة الصرف بشكل منتظم وتذليل أى عقبات تواجه صرف المعاشات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالي، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات".

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.