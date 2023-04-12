شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج مشيدا بمسلسل "سره الباتع": عمل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن مسلسل "سرة الباتع " للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد روائع الدراما المصرية فى رمضان 2023 .

وأضاف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، لليوم السابع ، أن المسلسل مأخوذ عن قصة لأديبنا المصري الكبير يوسف إدريس، والتي عالجها المخرج الكبير خالد يوسف ليربط بين زمنين دالين في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وهو زمن الحملة الفرنسية وزمن "ثورة" يناير.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المتحدة للخدمات الإعلامية أحسنت صنعا حينما منحت الدراما المصرية عملا بهذه الروعة من حيث القصة والإخراج والمعالجة، مشيدا بتسليط الضوء على الكفاح ضد الحملة الفرنسية والتى كانت من أقسى أنواع الاحتلال الغاشم.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.