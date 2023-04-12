شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ"إعلام القاهرة": إنتاج المتحدة مسلسلات الـ15 حلقة يجنب المشاهدين الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام بكلية الأعلام جامعة القاهرة، إنه من المميزات الجديدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التوجه نحو إنتاج دراما جديدة بمنهج مسلسلات الـ15 حلقة، مشيدة باتجاه الشركة المتحدة لهذا النوع من الإنتاج الذى يعود بالنفع والمميزات على كل المستويات سواء المشاهد أو الانتاج أو الدراما بشكل عام، إذ أن هذا النوع من الدراما بعيد عن المط والتطويل الذى كان يأتى على حساب السياق الدرامى ويصيب المشاهد بحالة من الملل.

وأضافت الدكتورة سهير عثمان لـ"الخليج 365" أن مسلسلات الدراما الـ15 حلقة تتميز بأنها تضمن التركيز على المضمون وتجعل المشاهد لا يشعر بالملل والأحداث تسير بشكل متتابع، مشيدة بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا النوع من الدراما بأكثر من عمل، مؤكدة أن تعميم الدراما بهذا الشكل يحقق الأفضل.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن دراما الثمانيات والتسعينات كانت 15 حلقة وأقل وكانت والحلقة مكثفة والسياق الدرامى واضح على عكس ظهور دراما قد تصل الى 60 حلقة ولكنها قوالب درامية تعتمد على الأحداث المتكررة والتطويل الذى يجعل هناك ملل فى المتابعة.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.