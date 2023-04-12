شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم العلاج الدوائى لـ2143 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم العلاج الدوائي لـ 2143 مريضًا ضمن مبادرة "الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد" والتي انطلقت في شهر مارس من العام الماضي 2022.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى متابعة 116 ألف و210 مواطنًا ضمن المبادرة، موضحًا أنه يتم إحالة المشتبه فى إصابتهم بورم سرطاني إلى مراكز علاج الإحالة لإجراء الفحوصات التأكيدية، وبدء تلقي العلاج اللازم حسب الحالة إذا ثبتت الإصابة بأورام الكبد.

وأكد "عبدالغفار" أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدي من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية المتواجدة داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائي أو جراحي.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم استقبال المرضى بوحدات الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.

وقال إن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12ظهرًا)، كما يتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.