شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وحداتهم ببدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بنسيجيه الإسلامي والقبطي، بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معتبراً أن تلاحم أعياد الإخوة الأقباط مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر يمثلُ دلالة مهمة على تنوع نسيجها الوطني، الذي كان دوماً سر تفرد مصر عبر العصور ومصدراً لقوتها وعظمتها، داعياً المولى عز وجل أن يديم على المصريين فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة، وعلى الوطن بنعم الخير والسلام والرخاء.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، مع المواطنين بالحي، والحوار المفتوح الذي أجراه الرئيس مع أهالي "الأسمرات"، وتطرق إلى العديد من الرسائل المرتبطة بالجهود التي تقوم بها الدولة، والتحديات التي تسعى لتجاوزها لاستمرار عملية البناء والتنمية.

واعتبر مدبولي أن حرص القيادة السياسية على تنظيم وتشريف هذا الحدث سنوياً، يؤكد اهتمامها بالتواصل المباشر مع المواطنين، لما لذلك من أثر مهم على زيادة الوعي بالتحديات، والاقتراب من مشكلات الأهالي والعمل على حلها لتحسين جودة حياتهم.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع الرئيسين، لاسيما التأكيد على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية لاسيما في مجالات الطاقة، وكذا الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وتناول الاجتماع استعراض عدد من ترتيبات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم في مدينة بدر، مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في هذه المنطقة، من مدارس ومراكز طبية وخلافه، كما وجه بتيسير آليات نقل الموظفين إلى الحي الحكومي من مختلف المناطق، عبر منظومة النقل الجماعي التي وفرتها الدولة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على حل أي تحدٍ يواجه الموظفين من أجل انتظام العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبراً ان مثل هذه التحديات أمر متوقع في بداية انتقال الحكومة لمقارها بالحي الحكومي، ولكن الأمور ستشهد الاستقرار المنشود خلال الفترة المقبلة.