شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الملاحة فى ميناء الصيد والبحر المتوسط بكفر الشيخ لارتفاع الأمواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لهبوب الرياح، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، اليوم الأربعاء، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية استمرار الأجواء الممطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على ( الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدته الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ونشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.