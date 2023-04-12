شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موظف وشقيقته عقرهما كلب ملك جارهما بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض موظف وشقيقته لعقر كلب ملك جارهما في العجوزة وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض موظف وشقيقته لعقر كلب، وذكرا أن الكلب ملك جارهما، عقرهما مما أسفر عن إصابتهما بجروح متفرقة، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك الكلب.

ألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.