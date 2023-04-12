شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير شرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة امتداد شارع أحمد تيسير بحى شرق مدينة نصر والذى يربط بين طريق الميرغنى وطريق النصر والأوتوستراد.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتى ضمن الجهود التى تبذلها المحافظة لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها وتماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل .

وشملت الأعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين من رصف وأرصفة وإنارة، والعناية بالمسطحات الخضراء وزيادة أعمال التشجير.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.

وفى سياق أخر شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضارى لشوارع للعاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة النظافة بالشوارع ومراجعة الإنارة وإزالة التعديات على الأرصفة واتاحتها للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.