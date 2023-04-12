شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار معدات رفع مياه الأمطار بالدقى لتيسير الحركة المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بسرعة رفع مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع لتيسير حركة المشاة والمرور، وذلك بعد أن شهدت عدة مناطق متفرقة من المحافظة اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وفي هذا الإطار، رفع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار ومنع حدوث تكدس مروري بمطالع ومنازل الكباري والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بانتشار سيارات الكسح لشفط المياه وفرق لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها لتيسير حركة المشاة والمرور.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سيطرة السحب الرعدية علي شمال البلاد خلال فترة الليل يصاحبها سقوط الأمطار علي معظم الأنحاء من السواحل الشمالية الي الدلتا مرورا بالقاهرة وسيناء.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى انخفاض ملحوظ وكبير في درجة الحرارة العظمي والصغري المتوقعة غدا علي القاهرة لتكون العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.



جانب من سيارات الشفط



سيارات الشفط



شفط المياه من الشوارع