شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الناس تنقل صلاة التراويح من باراماتا فى أستراليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة الناس، اليوم الأربعاء، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، الصلاة من أحد مساجد باراماتا فى أستراليا، حيث أم الصلاة القارىء الشيخ أيمن حجازي، أحد مبتعثى وزارة الأوقاف إلى إستراليا.

وتنقل قناة الناس تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.