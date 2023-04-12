شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الشفط تواصل سحب مياه الأمطار بالمحاور ومطالع ومنازل الكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل سيارات شفط المياه الناجمة عن الأمطار وذلك بالمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

تلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة و الجيزة ، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار و على الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط و سحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.