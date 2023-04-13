شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ.. تعرف على استعدادات "صحة القليوبية" لعيدي الفطر وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماع تنظيمي بمديرية الشئون الصحية، وذلك لمناقشة خطة الاستعداد لعيد الربيع وعيد الفطر المبارك، حيث بدأ الاجتماع بتكريم الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، ومنحها شهادة تقدير علي جهودها في مجال تنظيم الأسرة، والتي كانت سبباً في حصول القليوبية علي المركز الأول بين المحافظات.

كما وجه وكيل الوزارة، عدة توصيات لمديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لرفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المستشفيات ومن أهم هذه التوصيات، تواجد مديري المستشفيات ونائبيهم علي مدار الـ24 ساعة، ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ والاستقبال، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل حصر بالنواقص، واستيفاء دولاب الطواريء، كما أكد علي ضرورة جاهزية غرف العمليات، واستعداد فريق الانتشار السريع للاستعانة به داخل أو خارج المستشفى في حال حدوث كارثة.

كما أكد الدكتور خالد الخطيب، علي تشغيل المعمل وقسم الأشعة علي مدار الساعة، كما أوصي بالتأكد من جاهزية جميع الأجهزة الطبية الموجودة بالمستشفيات وخصوصاً بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال والأطفال المبتسرين، وأكد أيضاً علي مراجعة صيانة المولدات الكهربائية وتوافر السولار الخاص بها، وتانكات الأكسجين، والتكييفات المركزية والمصاعد.

حضر الاجتماع الدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الشئون الصحية، الدكتورة أميمة عباس مدير الطب العلاجي بالقليوبية، الدكتورة فيفيان هنري مدير إدارة الصيدلة، مدير إدارة المستشفيات، إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ، مدير الدعم الفني والمتابعة، مدير التموين الدوائي، المعامل المركزية، ومديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقليوبية، وهي مستشفى القناطر الخيرية، مستشفى حميات طوخ، حميات بنها، مستشفى أبو المنجا، وبهتيم المركزي، صدر المرج، ومستشفى شبين القناطر المركزي، طوخ المركزي ومستشفى الخصوص المركزي.