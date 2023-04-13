شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، الأربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية .

حيث يقوم مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية، والممتلكات العامة والخاصة.