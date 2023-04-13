شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد الفطر وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد حدائق الرى بالقناطر الخيرية لإستقبال الزوار للإحتفال بعيد الفطر المبارك وشم النسيم بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فتره الأعياد.

و رفعت وزارة الرى حاله الطوارئ ويتم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات .

و يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

يشار إلى أن وزارة الرى إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان ، و تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، و تطوير حديقة التوفيقي و التوسعة الاضافية لها بمساحة اجمالية 3 أفدنة .

وفى محافظة أسوان .. تم تجهيز المركز الثقافى الإفريقى والحدائق الملحقة بالمركز ، وأيضاً النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية ونقطة المشاهدة بالسد العالى لإستقبال الزائرين حيث تم خلال الأيام الماضية تكثيف أعمال النظافة للحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بالمسرح المفتوح بالمركز.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967 ، ويصل ارتفاعه إلى 72 متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.