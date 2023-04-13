شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات المرور لتفادى حوادث الطرق خلال الأمطار أبرزها السير بسرعة منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تشهد فيه البلاد تقلبات جوية وسقوط أمطار على بعض الانحاء، شددت الإدارة العامة للمرور على تنفيذ توصيات المرور للوقاية من حوادث الطرق الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق.

وفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1-السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2-التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التى أمامك على الأقل.

5-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6-استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.