شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تغلق اليوم باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر
وكان قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكلية أتاحت أيضا رابط للتقدم بالالتماسات والتظلمات على المواد التي قد اداها الطلابً على أن يستمر فتح باب التقدم حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك تمهيدا لإعادة تصحيح ورصد المواد التي تقدم بها الطلاب بالتماسات وتظلمات على نتائج امتحانات الميد تيرم.
وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية بدأت في اتخاذ الاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أن تنطلق في نهاية شهر مايو المقبل وذلك بالتنسيق مع اقسام وشعب الكلية وفقا للخريطة الزمنية العام الدراسي الجامعى والتي يتخذها المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد الدكتور جمال شحاتة على انتظام المحاضرات بالكلية على مستوى جميع الشعب داخل الكلية منذ يدء شهر رمضان المبارك مع تنظيم عدد من المسابقات والأنشطة الطلابية للطلاب وتشجيعهم على الحضور والمشاركة في كافة الأنشطة بالإضافة إلى حضور المحاضرات الدراسية.