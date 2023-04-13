شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 22 رمضان.. موقعة الطائف ووفاة الإمام ابن ماجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول طوال شهر رمضان أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.

1- موقعة الطائف

فى الثانى والعشرين من شهر رمضان عام 8 هـ الموافق 12 يناير 630م حدثت موقعة الطائف.

2- وفاة الإمام ابن ماجة

فى 22 رمضان 273هـ الموافق 20 من فبراير 886م تُوفى الإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى، صاحب سنن ابن ماجة، أحد كتب الصحاح الستة، التى تشمل صحيح البخارى ومسلم، وسنن النسائى والترمذى، وأبى داود وابن ماجة.

3- مولد عبد الرحمن الناصر ثامن أمراء الأندلس

فى 22 رمضان 277هـ الموافق 7 من يناير 891م وُلد عبد الرحمن الناصر ثامن أمراء الأندلس من بنى أمية، وأول مَن تسمَّى بها بأمير المؤمنين، ولقب بألقاب الخلافة، ويعد عصره الذى امتدَّ خمسين عامًا، من أزهى فترات الأندلس قوة حضارة.