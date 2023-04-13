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تعرف على ترتيبات الكنيسة للاحتفال بعيد القيامة المجيد

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القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء يوم 15 أبريل المقبل. 

 

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النوابوالشيوخ.

 

وأعلنت الكنيسة لأول مرة عن السماح بالتغطية الإعلامية للصحف والقنوات الفضائية وكذلك الدعوات بالحجز المسبق فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيثيتولى فريق الكشافة عمليات التنظيم للاحتفال. 

 

 

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلىعددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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