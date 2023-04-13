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تعرف على أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على خطوط الصعيد

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اسعار تذاكر قطارات تحيا مصر العاملة على خطوط السكة الحديد، على خط القاهرة أسوان، والمسافات المقطوعة لكل محطة. 

*(القاهرة-الواسطى) 10 جنيهًا لمسافة 92 كم.

*(القاهرة-بني سويف) 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

*(القاهرة-مغاغة) 18 جنيهًا لمسافة 180 كم. 

*(القاهرة-بنى مزار) 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.

*(القاهرة-المنيا) 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.

*(القاهرة-ملوي) 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.

*(القاهرة-ديروط) 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.

*(القاهرة-القوصية) 30جنيهًا لمسافة 327 كم.

*(القاهرة-أسيوط) 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.

*(القاهرة-أبو تيج) 34 جنيهًا لمسافة 399كم.

*(القاهرة-صدفا) 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

*(القاهرة-طما) 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

*(القاهرة-طهطا) 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

*(القاهرة-المراغة) 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

*(القاهرة-سوهاج) 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

*(القاهرة-جرجا) 40 جنيهًا لمسافة 502 كم. 

*(القاهرة-نجع حمادي) 42 جنيهًا لمسافة 552كم.

*(القاهرة-قنا) 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

*(القاهرة-الأقصر) 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

*(القاهرة-أسوان ) 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.

*(القاهرة-الواسطى) 10 جنيهًا لمسافة 92 كم

*(القاهرة-بني سويف) 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

 

*(القاهرة-مغاغة) 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

*(القاهرة-بنى مزار) 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.

*(القاهرة-المنيا) 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.

*(القاهرة-ملوي) 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.

*(القاهرة-ديروط) 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.

*(القاهرة-القوصية) 30جنيهًا لمسافة 327 كم.

*(القاهرة-أسيوط) 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.

*(القاهرة-أبو تيج) 34 جنيهًا لمسافة 399كم.

*(القاهرة-صدفا) 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

*(القاهرة-طما) 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

*(القاهرة-طهطا) 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

*(القاهرة-المراغة) 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

*(القاهرة-سوهاج) 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

*(القاهرة-جرجا) 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

 

*(القاهرة-نجع حمادي) 42 جنيهًا لمسافة 552كم.

*(القاهرة-قنا) 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

*(القاهرة-الأقصر) 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

*(القاهرة-أسوان ) 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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