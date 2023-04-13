شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مواعيد وأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية مختلفة من مديرية لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد المديريات التعليمية لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية مضيفة أن المواعيد مختلفة من محافظة لأخرى حسب ظروف كل مديرية تعليمية ولكن سوف تنطلق الاختبارات بعد 6 مايو المقبل، مشيرة إلى أن الأسئلة أيضا ليست موحدة ولكن يتم وضعها من خلال المديريات التعليمية على أن يراعى فيها المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وبدأت الإدارات والمديريات التعليمية إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، كما حددت الإدارات التعليمية مواعيد الامتحانات العملية والمستوى الرفيع للطلاب، كما وجهت المديريات التعليمية الطلاب بمتابعة جداول الامتحانات، وإعلانها من قبل المدارس على صفحاتها وأيضا وضعها فى أماكن ظاهرة بالمدرسة.

ووجهت الوزارة، بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن الأسئلة تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.