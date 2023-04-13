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كهرباء جنوب القاهرة: نستهدف زيادة التحصيل لـ34 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى زيادة قيمة المتحصلات  34 مليار 691 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2023/2024 للحفاظ على حق الدولة و تحصيل مستحقاتها المالية.

 

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أنه من المستهدف زيادة عدد المشتركين بالشركة ليصل إلى 6 مليون 670 الف مشترك  بنهاية العام المالى الحالى ، بنسبة تطور حوالى 3.81% عن العام الماضي.

 

وأضاف فودة، أنه حريص على تطوير منظومة العمل بالشركة لتقديم خدمات مميزة للمواطن و التى تساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة ، لافتا إلى أن التحول الرقمى يلعب دور هام فى القضاء على كل أشكال الفساد و يحافظ على حق الدولة و المواطنين معا.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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